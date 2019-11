Biblioteca Sms: "Probabile riduzione dell'orario di apertura"

Riduzione dei servizi e degli orari di apertura in vista per la biblioteca comunale Sms. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani, che nel corso del Consiglio Comunale di oggi, 26 novembre, ha risposto ad un question time sull'argomento del consigliere di Diritti in Comune, Ciccio Auletta. Il documento di Auletta chiedeva di avere maggiori dettagli sulla situazione della biblioteca, dopo che lo stesso assessore aveva discusso della possibile riduzione del servizio nel corso dell'incontro avvenuto la settimana scorsa con le associazioni culturali del territorio.

"Stiamo studiando delle soluzioni per ammortizzare il più possibile la problematica - ha detto Magnani rispondendo al question time - si tratta di un’emergenza contingente dovuta principalmente ai pensionamenti: tra gennaio e febbraio si dovrebbero verificare delle uscite di personale che renderanno inevitabile ridurre momentaneamente i servizi e gli orari di apertura, una operazione sgradita a me per primo. Cercheremo di ottimizzare la presenza dei dipendenti all’interno della struttura".