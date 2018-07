Ponte di Pontasserchio chiuso: sì alla riduzione dei pedaggi autostradali

Il Ministero delle infrastrutture ha risposto favorevolmente alla richiesta di Regione Toscana e parlamentari del territorio di consentire una riduzione dei pedaggi per i cittadini costretti ad usare l'autostrada per la chiusura del ponte di Pontasserchio.

Soddisfatti i sindaci di Vecchiano e San Giuliano Angori e Di Maio: "La riduzione, come da nostra richiesta, ci è stata comunicata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è valida sulla tratta di percorrenza Pisa Nord-Pisa Centro e viceversa. L'agevolazione è attiva a partire da oggi, giovedì 19 luglio e fino al 30 ottobre 2018, ovvero fino all'ultimo giorno in cui è prevista la chiusura del Ponte di Pontasserchio in base al cronoprogramma dei lavori a cura della Provincia di Pisa. Ciò significa che i nostri cittadini dovranno conservare le ricevute di pagamento del pedaggio a partire da oggi, 19 luglio. Nei prossimi giorni, dopo che Salt ce li avrà comunicati formalmente, forniremo i dettagli su come ottenere tali riduzioni".

"Una notizia molto positiva - ha detto l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - e ringrazio il Ministero per la prontezza con cui ha dato riscontro alla nostra richiesta. Adesso ci sono le condizioni perché le amministrazioni locali e le società autostradali Sat e Salt concordino rapidamente le modalità operative per l'intervento sulle tariffe: una soluzione che consentirà di limitare il disagio subito dai cittadini per i lavori in corso al ponte di Pontasserchio".