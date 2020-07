Edilizia scolastica a Cascina: 50mila euro per rifare le facciate delle scuole dell'infanzia

Leonardo Cosentini, assessore all’istruzione del Comune di Cascina, annuncia interventi nell'edilizia scolastica in vista della riapertura: "Si tratta di manutenzioni straordinarie sulle scuole dell’infanzia per circa 50mila euro. Principalmente di sistemazioni delle facciate delle scuole di Musigliano, San Lorenzo alle Corti e Sant’Anna. E’ quanto affidato dagli uffici comunali dopo la delibera di giunta". Lo scopo è "migliorarne la vivibilità a vantaggio di studenti, corpo docente e personale scolastico".

"La valorizzazione e il miglioramento del patrimonio scolastico esistente - aggiunge Cosentini, candidato sindaco del centrodestra alle comunali - è fondamentale ed è sempre stato un obiettivo amministrativo. Su questo ci siamo sempre impegnati e continueremo ad impegnarci. Ma al fianco di questo abbiamo in programma anche una riorganizzazione e uno sviluppo organico degli istituti comprensivi del territorio per i prossimi dieci anni. Occorre una visione di sviluppo che guardi al futuro della nostra città e che non si limiti solo alla gestione delle emergenze e delle contingenze".