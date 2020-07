San Giuliano Terme: 30mila euro per la palestra di Ghezzano

La Giunta comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto per il rifacimento della pavimentazione della palestra di Ghezzano. Si tratta di un investimento di 30mila euro, che nel dettaglio prevede interventi di levigatura, stuccatura e verniciatura su tutta la superficie del parquet (quindi non solo l'area di gioco), per garantire miglior grip e migliori prestazioni agli atleti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Andiamo a intervenire su una struttura importante per lo sport del nostro territorio - afferma Roberta Paolicchi, assessore allo sport e all'impiantistica sportiva -. Il pavimento era stato danneggiato da infiltrazioni e ora andremo a risolvere la situazione con il rifacimento di tutta la superficie, non solo quindi l'area di gioco. Il dialogo con la Polisportiva che ha in gestione la struttura è costante e sono in cantiere altri interventi per migliorare la fruibilità di uno dei centri sportivi più utilizzati a San Giuliano Terme. L'attenzione all'impiantistica sportiva è massima".