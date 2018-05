Rifiuti abbandonati a Pisa, trovati 4 responsabili: multe da 500 euro

Proseguono gli sforzi di amministrazione e Polizia Municipale per il corretto conferimento dei rifiuti. La quota di raccolta differenziata a Pisa per il 2017 si è attestata intorno al 62%, in netto miglioramento rispetto il 43% del 2016 ed il 38% del 2015. In questo frangente sono aumentati i controlli degli agenti di via Battisti: martedì 29 maggio sono state 4 le sanzioni da 500 euro comminate ad altrettanti residenti in città, che avevano abbandonato indebitamente dei rifiuti.

Le attività della Polizia Municipale, negli ultimi sei giorni, hanno anche riguardato decoro e sicurezza stradale. Ieri, mercoledì 30 maggio, sono state rimosse 34 carcasse di biciclette in zona stazione. Fra gli altri interventi poi sono stati allontanati dal parcheggio di via Paparelli 4 camper rom; 14 sono stati i sequestri di merce in vendita abusivamente; sanzionato un bus turistico che stava facendo scendere i passeggeri sull'Aurelia invece che nel parcheggio dedicato di via Pietrasantina.

Per i controlli stradali è stata posta sotto fermo amministrativo una vettura in sosta senza targa. Sono 327 le multe in 6 giorni per infrazioni al codice della strada. Infine è stato ritrovato un motociclo rubato, riconsegnato al legittimo proprietario.