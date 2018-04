Marina di Pisa: "Abbandono selvaggio di rifiuti in via del Tirreno"

Il tema dell'abbandono di rifiuti a Marina di Pisa è stato al centro della discussione del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 5 aprile, con due question time. Il primo è stato presentato dal consigliere di Nap-Fdi-An, Maurizio Nerini. "Nel tratto di via del Tirreno che va da via Arnino, dalla fine dell'abitato di Marina di Pisa, fino alla rotatoria della via Bigattiera sono scomparsi i vecchi cassonetti e sono rimaste solo le campane del vetro, divenute ricettacolo di sporco. Chiedo quindi di sapere quali azioni l'amministrazione voglia mettere in campo per risolvere questo spettacolo indecoroso".

Al question time ha risposto il sindaco Filippeschi. "Il tratto in questione - ha spiegato Filippeschi - è caratterizzato dalla presenza di moltissime attività stagionali e da pochissime attività aperte tutto l’anno. Con Geofor abbiamo quindi deciso che non fosse necessaria la presenza di quattro batterie di cassonetti. Le poche utenze aperte in periodo invernale possono infatti essere servite agevolmente con il porta a porta, attivo tutto l’anno a Calambrone e ai villaggi di Marina e che poi, da aprile a settembre, si estende al tratto in questione per bagni e campeggi".

"Geofor - ha proseguito Filippeschi - ha inoltre da sempre segnalato il fenomeno di abbandono selvaggio di rifiuti speciali nei cassonetti ora rimossi, abbandono favorito dal fatto che quel tratto d’inverno è poco presidiato. Il fenomeno viene affrontato quotidianamente da Avr che provvede a rimuovere i rifiuti, e dagli accertamenti della Municipale che non hanno portato però ad individuare il responsabile. La rimozione dei cassonetti in quel tratto ha anticipato solo di qualche giorno la rimozione di tutti i vecchi cassonetti di Marina e Tirrenia, che sono stati sostituiti con i nuovi contenitori automatizzati. Geofor ha contattato le poche utenze già aperte concordando la consegna dei contenitori porta a porta".

L'altro question time è invece stato presentato dalla consigliera di FI-Pdl, Virginia Mancini, in seguito alle situazioni di degrado e disservizio che si sono verificate al termine del mercato di Pasquetta che si è svolto sul lungomare. "A causa della non immediata pulizia - ha detto la Mancini - rifiuti di ogni genere sono stati sparsi, complice il vento, su numerose strade di Marina. Una situazione che è durata fino alla mattina successiva. Chiedo quindi di sapere di chi sono le responsabilità e quali interventi si intendano adottare affinché queste problematiche non si ripetano più".

Anche in questo caso è stato il sindaco a rispondere. "Il mercato straordinario, sebbene non previsto dal Piano del commercio - ha detto Filippeschi - si svolge ormai da molti anni. Gli organizzatori al termine della manifestazione si sono preoccupati di radunare i rifiuti, che, come avviene per ogni manifestazione commerciale straordinaria, vengono poi raccolti il giorno successivo da Avr. Nella fattispecie questo meccanismo, già positivamente sperimentato, si è rivelato insufficiente ed inadeguato anche a causa della presenza del vento. L'Ufficio ambiente ha già preso contatti con le varie organizzazioni che promuovono questi eventi in modo da poter predisporre un eventuale rafforzamento del meccanismo anche con interventi a fine mercato".