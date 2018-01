Rifiuti buttati nel campo sportivo di San Lorenzo alle Corti: "Metteremo le telecamere"

Un gesto di inciviltà, ripetuto, con la reiterazione che ora pare dia il diritto di farlo anche ad altri. E' l'associazione sportiva NavacchioZambra a denunciare il fenomeno: ignoti gettano da tempo sacchi di spazzatura nel campo sportivo di San Lorenzo alle Corti, a Cascina. L'episodio più grave la scorsa notte, con il segretario dell'Asd Giovanni Cei che ieri, 9 gennaio, ha trovato i bordi del campo nei pressi della cancellata invasi dai rifiuti.

"Succede da tempo, un anno abbondante, di trovare uno, due, tre sacchetti lanciati nel campo - spiega Cei - ora però sono 30. Il fenomeno è peggiorato. Fin da quando c'era Antonelli sindaco capitava, e si parlava di mettere le telecamere. Ora le mettermo noi, a spese della società. Proprio stasera abbiamo l'incontro con la ditta". "Il caso - prosegue il segretario - è stato fatto presente all'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune, con interessato l'Ufficio Ambiente. Noi intanto non si può andare avanti così. In questi giorni abbiamo anche in corso un torneo con squadre da varie province, si fa anche brutta figura". Circa 100 i piccoli sportivi locali che si allenano presso la struttura.

Un identikit di chi possano essere i responsabili Giovanni lo ha: "Sono comunque abitanti della zona, che magari passano da qui con la macchina o con il cane e nemmeno lasciano i rifiuti sul cancello, proprio li tirano nel campo dove giocano i ragazzi. Abbiamo guardato in qualche sacco e qualcosa si è capito. Speriamo che vengano identificati e non la passino liscia".