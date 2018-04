1400 tonnellate di rifiuti scoperti lungo i Navicelli: nei guai un cantiere navale

Una vera e propria discarica lungo il canale dei Navicelli. Scarti di lavorazione navale, oli esausti, vetroresina, eternit, tre barche e nove container pieni di rifiuti di vario genere come vernici e solventi, per un totale di 1400 tonnellate di immondizia.

Questo è quanto i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno hanno sequestrato in un’area, di circa 43000 mq, in uso ad un cantiere navale lungo i Navicelli, una zona all’interno del Parco Regionale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli.

I finanzieri hanno accertato inoltre diversi sversamenti di liquami oleosi neri sul terreno, in prossimità proprio dell’argine del canale.

La rappresentante legale del cantiere, una donna di 42 anni, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria, per l’inosservanza alla normativa del Testo Unico sull’Ambiente e per l’eco-reato di 'inquinamento ambientale' previsto dal Codice Penale. E' stata inoltre prevista la caratterizzazione dei rifiuti sottoposti a sequestro al fine di quantificare, così come stabilito da legge, una eventuale ecotassa.

L’intervento delle Fiamme Gialle labroniche conferma l’importante ruolo del Corpo della Guardia di Finanza nella tutela dell’ambiente, mediante il concorso alla vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni nello specifico settore, anche attraverso l'uso di specifiche dotazioni tecnologiche della propria componente Aeronavale.