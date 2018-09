Cumuli di rifiuti a due passi dai banchi del mercato: "E' un'emergenza"

Una condizione indecente a due passi dal mercato in via Paparelli. A denunciare la situazione è Franco Palermo, presidente Fiva Confcommercio Pisa, che parla di "una vera e propria emergenza rifiuti".

“Ormai è diventata una vergognosa, incredibile e inaccettabile discarica a cielo aperto, che nonostante le nostre sollecitazioni agli organi competenti, cresce progressivamente di settimana in settimana - afferma Palermo - la rete che divideva il terreno dal mercato è stata divelta da tempo e così per gli inquinatori seriali è un gioco da ragazzi sbarazzarsi in tutta tranquillità della spazzatura che nessuno viene a togliere. Ma noi operatori non possiamo certo continuare a lavorare in queste condizioni drammatiche”.

“Siamo in presenza di reati ambientali conclamati e di una situazione sanitaria che rischia di essere compromessa - ammette il presidente della Fiva ConfcommercioPisa - e non possiamo certo rassegnarci ad essere invasi dalla spazzatura. Rinnoviamo il nostro invito all'assessore all'Ambiente Filippo Bedini ad intervenire e ad attuare urgentemente tutte quelle misure necessarie a ripristinare una situazione di igiene, decoro e legalità. Considerata la gravità di questa situazione, non c'è davvero più un minuto da perdere”.