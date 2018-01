Cascina, maxi discarica abusiva in via del Nugolaio: area sequestrata

Tonnellate di rifiuti tessili ammassati in un capannone e in un terreno in via del Nugolaio, nel comune di Cascina. Lo rende noto lo stesso sindaco Susanna Ceccardi. "Dopo alcune segnalazioni i nostri vigili hanno fatto un sopralluogo e sequestrato l'intera area - afferma il primo cittadino su Facebook - il rischio incendi è altissimo, ed altissimo il rischio per la salute dei cittadini. Grazie al pronto intervento di Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e Arpat abbiamo evitato il peggio". Ora scatteranno gli accertamenti per individuare i responsabili.

Gallery