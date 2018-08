Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Chiuse le scuole per le vacanze, chiude per la pausa estiva anche “Musica Dentro”, il corso di educazione musicale per i detenuti del carcere di Pisa attivato da ormai sei anni dall'associazione "Il Mosaico" di Riccardo Buscemi. Il corso, tenuto all'interno del carcere da volontari dell'associazione guidati da Marialuisa Pepi, si articola in almeno 120 ore di lezione, circa 60 incontri da 2 ore ciascuno, 2 volte a settimana. Pur puntando a standard minimi di “qualità” dell’attività musicale prodotta, il corso è un mezzo per favorire il principio di “rieducazione” della pena, fornire un’occasione di socializzazione tra detenuti di entrambi i sessi, sviluppare le capacità di relazione e di autocontrollo, agevolare, per quanto possibile, il reinserimento nella società civile al termine del periodo della pena. Dopo otto mesi di intensa attività, si è concluso il corso con un piccolo saggio finale, quest’anno dedicato alla Riflessione sulle tappe del "viaggio della Vita" grazie ai canti dei partecipanti al Progetto Musica Dentro. Tutto è pronto per lo spettacolo, l’emozione dei partecipanti è grande, anche per il tema trattato, il “viaggio della Vita”, a cui in carcere si pensa ancora di più. Entrano in scena i protagonisti, e immediatamente ci si scorda dove si è, tutti assaliti dalla gioia trasmessa dalla musica e dal canto. Merito sicuramente dei ragazzi e delle ragazze che hanno scelto di partecipare al progetto, ma anche della direttrice artistica del corso, Marialuisa Pepi che con grande impegno, coraggio, passione e pazienza, riesce a coinvolgere i detenuti durante tutto l’anno. «Il Progetto - spiega Riccardo Buscemi - è realizzato grazie alla Fondazione Pisa, che concede un contributo determinante alla sua realizzazione, ma partecipano anche altri importanti soggetti: la Fondazione Intesa San Paolo ONLUS e la Società della Salute Pisana. E siamo già pronti a ripartire, subito dopo la pausa estiva, con la VII edizione di Musica Dentro” conclude Buscemi.



NELLA FOTO: RICCARDO BUSCEMI, PRESIDENTE DE IL MOSAICO, E MARIALUISA PEPI, DIRETTRICE ARTISTICA DEL PROGETTO MUSICA DENTRO

