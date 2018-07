Rifiuti a Sant'Ermete, protesta di fronte a Geofor: "Stufi di vivere nella spazzatura"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Questa mattina, lunedì 2 luglio, la protesta del comitato di quartiere alla sede di Geofor, ad Ospedaletto. Circa una 15ina i manifestanti che hanno protestato di fronte ai tre cancelli di entrata dell'azienda per chiedere di modificare il servizio di raccolta rifiuti porta a porta che, secondo i residenti, per vari motivi, non sarebbe efficace. Un braccio di ferro che il comitato di quartiere porta avanti da anni contro Geofor, Apes e Comune con quest'ultimo che accusa invece residenti di evadere il pagamento della tassa sui rifiuti.