Sant'Ermete: rimossi camper che stazionavano in via Bronzetti

Sono stati allontanati la settimana scorsa da via Fratelli Bronzetti, nel quartiere di Sant'Ermete, alcuni mezzi in uso a cittadini rom che stazionavano nell'area. Lo ha annunciato su Facebook l'assessore al sociale del Comune di Pisa Gianna Gambaccini: "Accampamento abusivo rom - ha scritto - sgomberato dopo diverse segnalazioni mie e dell'assessore Bonanno. Grazie alla Polizia Municipale di Riglione e ad Apes. Con la Lega fatti... non parole!".

L'assessore ha poi spiegato che "si trattava di 4 o 5 roulotte, di giorno le abbiamo trovate vuote ma la notte ci andavano a dormire. Sono state rimosse e la zona è stata recintata, in vista dei lavori di messa in sicurezza. In questi casi è bene intervenire subito per evitare poi assembramenti più grandi".