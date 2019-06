Marina di Vecchiano: rimossi 30 giacigli abusivi

Il Comune di Vecchiano è intervenuto oggi, 20 giugno, per la rimozione di alcuni giacigli abusivi collocati sull'arenile del litorale. "Dopo una segnalazione da parte delle Guardie del Parco - ha detto l sindaco Massimiliano Angori - ci siamo attivati tempestivamente e attraverso il nostro Ufficio Tecnico Comunale siamo intervenuti di prima mattina, previa autorizzazione proprio da parte dell'Ente Parco, con un'operazione estesa dalla Bufalina fino a Bocca di Serchio, per rimuovere in totale oltre 30 strutture collocate abusivamente sulla spiaggia. Si è trattato dunque di un'importante operazione finalizzata al rafforzamento del controllo del territorio e utile a garantire sempre più la sicurezza sull'arenile, in un periodo che è già tipicamente estivo e che vede una forte affluenza di turisti e cittadini sulla nostra marina".

"Le strutture erano costituite da agglomerati di legno spiaggiato - aggiunge Angori - usato per la costruzione di questi giacigli, legno dunque che nella fase di rimozione è stato poi disperso sull'arenile, trattandosi non di rifiuto da conferire, bensì di elemento naturale tipico della riserva. Il temperstivo intervento di rimozione è stato, inoltre, finalizzato anche ad evitare l'ulteriore proliferare di strutture simili sulla spiaggia. E' nostra intenzione mettere a punto, sulla marina, azioni di controllo congiunto con gli altri enti competenti, in modo da svolgere anche funzioni di prevenzione di tali fenomeni".

"Ringrazio il Comune di Vecchiano per l'intervento e l'attenzione costante - continua il presidente dell'Ente Parco Giovanni Maffei Cardellini - controlli e azioni come queste sono inserite nella strategia comune delle 'Spiagge del Parco', perchè la salvaguardia della qualità ambientale è una caratteristica fondamentale del nostro territorio. Dobbiamo promuovere i comportamenti corretti, sviluppare una fruizione consapevole e attenta della natura ed essere pronti ad entrare in azione per risolvere i problemi quando si presentano".

Gallery