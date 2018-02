Blitz nel bosco di Migliarino: smantellato un insediamento abusivo

Smantellato un insediamento abusivo all'interno dell'area boschiva nella Tenuta di Migliarino. Il blitz nei giorni scorsi grazie ad un’azione congiunta portata a termine dalla Polizia Municipale di Vecchiano, dai Carabinieri di Migliarino e da una pattuglia di Guardaparco. L'azione ha permesso di rimuovere un mini accampamento, formato da 2 tende con copertura aggiuntiva realizzata con telo plastificato. All'interno delle tende sono stati rinvenuti inoltre materassi, coperte e vari indumenti. Rimossi anche rifiuti domestici di vario tipo: plastica, batterie da motocicli e rifiuti organici che sono stati opportunamente conferiti, in forma differenziata, al Centro di Raccolta di via dei Salcetti.

"Un sentito ringraziamento alla nostra Polizia Municipale, al nostro Ufficio Tecnico Comunale e ai Carabinieri di Migliarino per l’impegno e la dedizione dimostrati anche in questa occasione che ha visto anche la conduzione di dovuti accertamenti nei confronti di cittadini irregolarmente presenti sul territorio nazionale", spiega il Sindaco Massimiliano Angori. "Colgo l’occasione per affermare, ancora una volta, che l’impegno della nostra Amministrazione Comunale per rafforzare sempre più la sicurezza e, quindi, il benessere della cittadinanza, è costante. Non intendiamo, infatti, abbassare la guardia ed è nostra ferma intenzione proseguire sul percorso avviato, facendoci promotori determinati presso le istituzioni pisane competenti, quali la Prefettura e Questura, di un rafforzamento sempre maggiore del controllo del territorio”.

