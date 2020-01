Edicola rimossa in Borgo Stretto, Ziello: "Una carcassa di ferro degradata". Prosegue la polemica

"Non c’è bisogno di tenere una carcassa di ferro degradata che ostruisce il passaggio in una delle assi pedonali principali della città di Pisa (Borgo Stretto), per testimoniare la lotta alla mafia". Ad intervenire sulla rimozione dell'edicola confiscata alla mafia, che ha generato polemiche e prese di posizione, è il deputato della Lega Edoardo Ziello. "Noi, a differenza del Pd, abbiamo dato una delega specifica al ‘contrasto alle mafie’ ad un assessore che prima non c’era. Serve l’Antimafia dei fatti e non delle chiacchiere sterili a vuoto. Siete d’accordo?" aggiunge Ziello nel suo post Facebook.

La replica è della consigliera comunale del Partito Democratico Olivia Picchi: "In ottobre a Firenze Giuseppe Governale, direttore della Direzione Investigativa Antimafia, ha annunciato ai cronisti: 'In Toscana c'è un rischio di infiltrazioni mafiose e noi siamo qui per sensibilizzare'. Ecco perchè i simboli sono importanti: perchè stanno lì da monito e come spunto di riflessione. Sono questioni delicate ma come è possibile aprire una discussione seria su un tema del genere quando il parlamentare della Lega Ziello definisce l'edicola come 'una carcassa di ferro degradata che ostruisce il passaggio'" si chiede perplessa Picchi.

"Non era forse possibile rilanciare e provare a fare un intervento che ne valorizzasse il significato? Evidentemente no, non sta nelle corde della Lega - aggiunge - d'altronde nel Dup e nel bilancio appena approvato da Conti & C. non ci sono previsioni di azioni sul tema e hanno bocciato gli emendamenti presentati da me e dal capogruppo Pizzanelli che prevedevano investimenti nel settore cultura, legalità, diritti. L'incontro fra i ragazzi di Libera e i capogruppo in occasione della laurea honoris causa che l'Unipi ha conferito a Don Ciotti si è svolto solo per le pressioni della minoranza. Il tema è troppo grande per lasciare cadere. Rimuovendo l'edicola si ha il risultato di dire a Pisa che l'infiltrazione mafiosa non esiste, che è stata un brutta parentesi e che adesso è tutto a posto. Si cerca di far dimenticare in nome del decoro o di altri interessi e su questo noi non ci stiamo".

"Ziello dovrebbe spiegarlo a Falcone e Borsellino, al generale Dalla Chiesa, a Piersanti Mattarella, ad Ambrosoli...e ai tanti Mario, Francesca, Giuseppe....un elenco infinito di persone che hanno pagato con la vita il non girarsi dall'altra parte - conclude Picchi - tutta questa gente per non 'spostare un'edicola' ha dato la vita; la vita per uno Stato ed un mondo più giusto. Le storture di questo mondo vanno affrontate, vanno spiegate ai giovani e va spiegato loro che essere 'retti' paga sempre. Che generazioni vogliono crescere? Cosa vogliono insegnare Conti e Ziello ai loro figli?".

Sulla questione interviene Diritti in Comune che annuncia con il consigliere Ciccio Auletta la richiesta di un Consiglio comunale ad hoc sul tema: "La Lega e i suoi alleati devono affrontare una discussione pubblica, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte, in modo che la cittadinanza che lotta per la legalità possa farlo fino in fondo" sottolineano dal gruppo consiliare. "Per difendere l'edicola, oltre alla cittadinanza, si era mobilitato addirittura Don Luigi Ciotti, ospite della nostra città lo scorso maggio - affermano ancora - il sindaco per l’occasione si era fatto anche fotografare insieme a lui, proprio lì davanti, per rassicurare i molti che si erano attivati per difendere un bene dal così alto valore simbolico. Sappiamo che Libera non è stata minimamente coinvolta, né avvisata. E pertanto non esitiamo a definire vile questo atto, che prova a delegittimare la lotta alla mafia, privando la città di uno dei suoi maggiori simboli. Non esitiamo a definirlo un gesto intimidatorio, perché questo è il messaggio politico che la destra manda alla cittadinanza: a Pisa la lotta alla mafia dà fastidio e non deve avere uno spazio collettivo né pubblico".

"Sono sconcertata dalla notizia della rimozione dell'edicola di Borgo Stretto - commenta la consigliera regionale del M5S Irene Galletti - l'associazione Libera in questo tempo aveva tenuto in piedi questo simbolo della presenza silente e micidiale della criminalità organizzata in terra toscana, finché una mattina non ne è stata trovata più traccia, senza che l'associazione ne sia nemmeno stata informata. Davvero irrispettosa la modalità: di nascosto, senza coinvolgimento di chi l'ha mantenuta attiva come luogo di riscatto. L'hanno fatta sparire come la mafia fa scomparire un testimone scomodo, a dirla tutta”. E continua: "Ora il minimo sarebbe fornire spiegazioni convincenti, scusandosi con chi di dovere per la mancata comunicazione. Il secondo passaggio (se non si fosse ancora fatto, e sarebbe grave dopo quasi due anni di amministrazione), sarebbe prendere contatto stabile con tutte le realtà che lottano contro la criminalità e loro infiltrazioni per creare una strategia che coinvolga tutti gli attori pubblici e privati, soprattutto l'associazionismo. Magari facendosi consigliare su come intervenire in situazioni come queste, soprattutto comunicativamente. A chi chiede spiegazione viene risposto che i dipendenti comunali sono in ferie, è davvero incredibile. Spero che dietro questo atto non si nasconda altro” conclude Irene Galletti.

Chiede spiegazioni anche il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni: "Ricordo l'inaugurazione alla quale partecipai come presidente della Provincia insieme a Don Luigi Ciotti. Perché è successo questo? La lotta alla mafia non si rimuove".