Rimosso insediamento abusivo dietro la piscina: era centro di spaccio

Intervento di Polizia Municipale ed Avr per rimuovere un insediamento abusivo che si era creato in un’area dietro la piscina comunale e che stava diventando anche luogo di spaccio di stupefacenti. Gli occupanti si erano allontanati qualche giorno fa. Rimosse tutte le strutture, nei prossimi giorni continuerà l’azione di pulizia e recinzione dell’area.

"Continua incessante l'azione di contrasto a queste forme di insediamento abusivo, fatta prima che si consolidino. Tanti piccoli sgomberi, fatti con impegno, con rispetto per le persone e con attenzione per le misure sociali dove legittime, hanno ridotto draticamente le presenze disseminate, dieci anni fa, sul territorio. Hanno detto anche chiaro che a Pisa non è più tollerata questa forma di presenza. Per questo la Polizia Municipale ha un grande merito e la ringrazio ancora una volta" commenta il sindaco di Pisa Marco Filippeschi.