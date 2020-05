I Lungarni tornano a splendere: in corso la rimozione dei panconcelli

Sono in corso sui lungarni a Pisa le operazioni di smontaggio dei panconcelli montati lo scorso novembre in seguito alla piena dell'Arno. L'annuncio del sindaco di Pisa Michele Conti. Molti i cittadini (diverse richieste sono giunte anche alla nostra redazione) che nelle ultime settimane si sono domandati quando sarebbero state tolte le paratie che in qualche modo offuscavano la bellezza dei lungarni. "Finalmente sono in corso le operazioni di smontaggio dei panconcelli, appaltati dal Genio Civile della Regione Toscana dopo diverse nostre sollecitazioni, ritardate anche a causa dello stato di emergenza Covid-19 - afferma il sindaco Conti - ripresi già da lunedì scorso anche i lavori di manutenzione ordinaria in città, in particolare il taglio dell’erba cresciuta a causa dello stop forzato di alcune delle ditte incaricate in questi mesi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.