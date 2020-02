Viabilità: primo passo per rimuovere i passaggi a livello in città

E' stato approvato in Giunta, con una bozza di 'correzione' alla convenzione esistente, l'atto che delinea il programma per rimuovere a Pisa i passaggi a livello. L'appendice alla convenzione dovrà essere poi essere siglata da Comune di Pisa e Rete Ferroviaria Italiana, insieme alla redazione delle progettazioni definitive delle opere di viabilità alternativa, sulla linea Lucca-Pisa San Rossore.

"E' un atto che concretizza uno dei punti più importanti del nostro programma di mandato - ha detto il sindaco Michele Conti - un investimento importante che migliorerà la viabilità cittadina e la qualità della vita dei pisani. Abbiamo lavorato molto per un accordo ampio con RFI che porterà nel tempo all’eliminazione di tutti i passaggi a livello in città, ricomponendo le fratture dei quartieri e favorendo gli spostamenti di pedoni, ciclisti e automobilisti".

Dal 2006 esiste una convenzione tra il Comune e RFI, ma adesso si è resa necessaria un'appendice che integri quanto stabilito all’epoca e comprenda la definitiva eliminazione di tutte le barriere a livello in città. Pertanto, oltre alla realizzazione del sottovia carrabile in via Targioni Tozzetti per la soppressione del passaggio a livello di Putignano, previsto nell’accordo originario, sono state inserite anche la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale a Putignano e le progettazioni definitive dei sottopassi ciclopedonali di via Gagno, via XXIV Maggio, del collegamento stradale tra la stessa via XXIV Maggio e via S. Jacopo e del sottovia carrabile e pedonale di via Rindi.

"Finalmente in città saranno eliminati tutti gli attraversamenti ferroviari - dichiara l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli - un obiettivo che ci eravamo prefissati da tempo e che possiamo ora raggiungere grazie alla collaborazione con RFI. Senz’altro nel 2021 partiranno i lavori già finanziati sia per il sottovia di via Targioni Tozzetti che per il sottopasso ciclopedonale di Putignano, poi seguiranno gli altri interventi ma la strada a questo punto è indicata e concordata".

Per il sottovia di via Targioni Tozzetti il progetto definitivo è stato già approvato ed è in corso di redazione da parte di RFI il progetto esecutivo. L’impegno finanziario del Comune per il cofinanziamento è stimato in 4 milioni di euro.

Con riferimento alle altre opere da realizzare sulla linea Lucca-Pisa San Rossore, Rfi stima una cifra di circa 12 milioni, mentre 200mila euro è l’importo che sosterrà il Comune per la progettazione definitiva delle opere. Le risorse necessarie saranno reperite con la prossima variazione di bilancio.