Rastrelliere rimosse in Borgo Largo, il Comune: "Solo uno spostamento"

Nessuna rimozione per le rastrelliere in Borgo Largo ma solo uno spostamento per far posto al nuovo arredo urbano del quartiere. E' quanto sottolineano da Palazzo Gambacorti dopo le polemiche sollevate da Fiab. Le rastrelliere, come precisano dal Comune, verranno in questi giorni posizionate in via San Lorenzo oppure in via Consoli del mare e in piazza San Felice, a poche decine di metri dalla precedente postazione. Nei giorni scorsi, inoltre, era stata ripristinata una rastrelliera, con ampliamento, in via Corsica, a servizio della zona di piazza Cavalieri.

"Ho subito scritto ai referenti pisani di Fiab per spiegare che si è trattato di uno spostamento di poche decine di metri delle rastrelliere di Borgo Largo e non di una loro eliminazione - dice l’assessore alla Mobilità Massimo Dringoli - pertanto li invito, prima di montare proteste spettacolari, a un contatto preventivo con i nostri uffici e anche con il sottoscritto che è sempre stato disponibile. Del resto, l’impegno di questa amministrazione sul tema della mobilità sostenibile è riconosciuto dalla stessa Fiab nazionale che poche settimane fa ha confermato come il Comune di Pisa su queste tematiche sia avanti anche a città come Firenze, Torino, Grosseto".

A fine di novembre, infatti, il Comune di Pisa ha confermato l’ottenimento per il terzo anno consecutivo di quattro 'Bike Smiles' su cinque di 'Comuniciclabili', l’osservatorio nazionale di FIAB che valuta, attraverso parametri oggettivi e misurabili, l’attenzione dei Comuni verso la mobilità ciclistica. In particolare sulle sei aree tematiche prese in considerazione (tasso di motorizzazione, governance, cicloturismo, piste, comunicazione, moderazione del traffico), il Comune di Pisa ha confermato quanto ottenuto già nel 2018.

"Mi preme inoltre ricordare - aggiunge Dringoli - che il Comune di Pisa, tramite l’azienda Pisamo, ha allo studio un Piano specifico per il Centro storico che prevede circa 300 posti bici sicuri in più e abbiamo allo studio anche il posizionamento di nuovi posti in piazza Duomo. Attualmente le rastrelliere presenti nel solo centro storico sono 205 (113 a Tramontana e 92 a Mezzogiorno) con il progetto di posizionamento di ulteriori 30 (20 a Tramontana e 10 a Mezzogiorno), per un incremento del 14%".

Per contrastare il fenomeno del furto di biciclette, infine, il Comune di Pisa da tempo sta provvedendo alla sostituzione delle vecchie rastrelliere 'ornamentali' con rastrelliere composte da un tubolare a U rovesciata in ferro zincato e dipinto del colore canna di fucile, comunemente dette 'bloccatelaio', in quanto consentono di legare il telaio della bici e non solo la ruota. "Nel 2018 questi modelli più sicuri rappresentavano il 72% dei 2.400 stalli bici e nel 2019 la percentuale è salita al 75%, così come sono aumentati a 2.750 gli stalli, un aumento di 350 posti (+14%)" concludono da Palazzo Gambacorti.