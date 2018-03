Migliarino, verrà rimossa la torre faro su viale dei Pini: modifiche al traffico

Sabato 3 marzo sarà eseguito a Vecchiano l'intervento di rimozione della torre faro in ambito della sede ferroviaria nella frazione di Migliarino, sul viale dei Pini.

Al fine di poter consentire il miglior svolgimento dei lavori sono previste delle temporanee modifiche alla viabilità nella zona. Nello specifico, è prevista la modifica della circolazione stradale per sabato 3 marzo, dalle 8 alle 17, in viale dei Pini, per un tratto di 30 metri della corsia di marcia avente direzione Monti/Mare ad iniziare dal civico 1 (lato linea ferroviaria Viareggio-Pisa) posto sull'opposta corsia di marcia.

Saranno istituiti: il divieto di sosta con rimozione coatta, in corrispondenza del civico 1 per 30 metri, su entrambi i lati della carreggiata; il senso unico alternato, con apposizione della segnaletica di pericolo, per il restringimento della carreggiata sul lato della corsia di marcia Monti/Mare, con annesso abbattimento del limite massimo di velocità che viene, perciò, temporaneamente fissato a 30 km/h sull’intero tratto interessato dai lavori e dall’installazione temporanea.