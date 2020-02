Pulizia dell’Arno: rimozione dei tronchi sotto al Ponte della Ferrovia

E' in corso in questi giorni l’intervento di rimozione dei tronchi che si sono accumulati intorno ai piloni del Ponte della Ferrovia sull’Arno. Fino a sabato 15 febbraio RFI Ferrovie dello Stato procederà, tramite una speciale chiatta, con le operazioni di rimozione in orario 7-19, per ripulire il tratto del fiume compreso tra il Canale dei Navicelli e il Ponte della Ferrovia in zona Cittadella.