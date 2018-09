Incendio Monte Serra: ringraziamento FederfarmaPisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In occasione del tragico incendio avvenuto sul Monte Serra nei giorni scorsi, Federfarma Pisa, il suo Presidente Dr Riccardo Froli, ed il Consiglio ci tengono profondamente a ringraziare personalmente i Titolari di Farmacia del territorio ed i loro collaboratori che in quelle tragiche ore e tutt’oggi continuano ad essere a disposizione dei cittadini con consiglio, supporto anche psicologico e consueta distribuzione del farmaco. Anche in questa occasione, la Farmacia si è dimostrata presidio e supporto importante per la popolazione. Un grazie sentito veramente dunque a questi farmacisti ed a tutti coloro che stanno lavorando senza soste nelle zone colpite da questo grandissimo danno ambientale.