RadioEco ancora in onda: rinnovata la convenzione con l'Università

È stata rinnovata la convenzione tra l'Università di Pisa e l'Associazione RadioEco, che ha dato vita e gestisce l’omonima web radio, voce degli studenti dell'Ateneo. L'accordo è stato sottoscritto, nella Sala dei Mappamondi di Palazzo alla Giornata, dal rettore Paolo Mancarella e dal presidente dell'Associazione, Giammario Spada, alla presenza della prorettrice per gli Studenti, Antonella Del Corso, e di alcuni studenti in rappresentanza della radio.

Nata da oltre dieci anni, RadioEco (radioeco.it) è frequentata da più di 80 studenti di tutti gli ambiti disciplinari che collaborano stabilmente con il ruolo di redattori, speaker e tecnici. Il palinsesto della web radio è composto da circa 20 format che si alternano nel corso della settimana, dalle ore 17 in poi, con un mix di informazione, musica e intrattenimento. RadioEco collabora anche con RadUni, il circuito nazionale delle radio universitarie italiane.

La nuova convenzione, di durata triennale, regola i rapporti tra l'Ateneo e la web radio, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la collaborazione già in atto da diversi anni. In particolare, RadioEco supporterà le campagne di comunicazione, le attività e le iniziative istituzionali dell'Università di Pisa, nonché eventi di interesse cittadino, regionale e nazionale. "RadioEco - ha detto il rettore Mancarella - ha funzionato come laboratorio per tanti studenti dei diversi corsi di laurea, permettendo di accumulare esperienze e di formare professionalità che sono state apprezzate anche a fini lavorativi. Nel prossimo triennio vogliamo dare nuovo impulso alle iniziative della radio, garantendo la massima autonomia organizzativa e gestionale degli studenti e nello stesso tempo assicurando il pieno e concreto sostegno dell'Ateneo alle loro attività".

Dopo la firma della convenzione, il rettore ha nominato i tre rappresentanti dell'Ateneo nel Comitato dei Garanti di RadioEco - la professoressa Antonella Del Corso e i dottori Elena Marcheschi e Davide Bacciu - che si aggiungono ai due rappresentanti già designati dal Consiglio degli Studenti, Giovanni Passalacqua e Paolo Persechino. Il Comitato dei Garanti ha "il compito di vigilare sull'osservanza dei principi e degli obiettivi esplicitati nello Statuto e nelle norme di comportamento di RadioEco, nel rispetto dell'autonomia decisionale e del principio di responsabilità che RadioEco manterrà sulle proprie attività”.