Permessi Ztl e Zsc prorogati fino al 15 giugno

La scadenza dei permessi ZTL e ZSC per residenti, domiciliati e attività lavorative è stata prorogata al 15 giugno 2020, in sintonia con quanto previsto nel decreto 'Cura Italia' per ridurre al massimo lo spostamento dei cittadini e l'accesso agli uffici pubblici durante l'emergenza Coronavirus. I permessi potranno essere rinnovati presso gli uffici di Pisamo a partire da lunedì 4 maggio fino al 15 giugno, solo su prenotazione. Per rinnovare i permessi è necessario prenotare l'accesso allo Sportello, inviando una mail all'indirizzo frontoffice@pisamo.it oppure telefonando al n. 050.506113, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pisamo ha inoltre introdotto alcune procedure semplificate per poter richiedere anche i nuovi permessi da remoto: da lunedì 4 maggio le nuove istanze potranno essere presentante attraverso la posta elettronica all’indirizzo frontoffice@pisamo.it e la modulistica può essere scaricata direttamente dal sito: www.pisamo.it. L’ufficio prenderà in carico le richieste e, a fronte di documentazione corretta e completa, invierà una mail indicando il giorno e l’orario per il ritiro del permesso. È necessario presentarsi agli uffici di Pisamo solo previo appuntamento.