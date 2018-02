Sparatoria al Cep, la svolta: fermato il fuggiasco

E' stato fermato nella tarda serata di oggi, venerdì 9 febbraio, Patrizio Giovanni Iacono, il 21enne ritenuto il responsabile del ferimento di quattro persone fuori dalla Caffetteria Tirreno, nel quartiere del Cep, in seguito ad un diverbio nato per futili motivi. Dopo la sparatoria avvenuta intorno alle 11.30, erano scattate le ricerche serrate da parte delle forze dell'ordine. Alla fine la svolta intorno alle 22. Il giovane è stato infatti rintracciato dalla Squadra Mobile nello stesso quartiere del Cep dove è avvenuta la sparatoria e dove lo stesso giovane abita con la madre. Iacono è stato portato in Questura.