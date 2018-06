Negozi al buio per il Gioco del Ponte, il dialogo paga: "Nessuna interruzione di corrente"

Tutto regolare. La corrente domani, sabato 30 giugno, ci sarà. Hanno dato buon esito le interlocuzioni tra Confcommercio e la Scuola Normale Superiore, con quest'ultima che ha detto sì alla richiesta dell'associazione di categoria di rimandare alcuni lavori che avrebbero interrotto il servizio di energia elettrica nella mattinata (poi ridotto a un'ora) nella giornata del Gioco del Ponte.

Ad essere interessate erano Borgo Stretto, via delle Sette Volte, via Del Castelletto, via Oberdan, via Ulisse Dini, piazza Sant'Omobono, piazza San Felice, piazza Donati, via del Monte. E proprio Confcommercio e Confesercenti avevano sottolineato i disagi che ne sarebbero derivati alle attività commerciali proprio nel fine settimana clou del Giugno Pisano. Ma tutto dunque filerà liscio, con negozi e locali che potranno lavorare normalmente.

"E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, grazie alla disponibilità della Scuola Normale stessa, le operazioni sono state annullate e riprogrammate per sabato 7 luglio - si legge in una nota - sabato 30 giugno, quindi, non ci sarà alcuna interruzione programmata per gli utenti. E-Distribuzione ringrazia la Scuola Normale Superiore e Confcommercio Pisa per lo spirito costruttivo e la disponibilità dimostrate, che hanno permesso di individuare una soluzione condivisa e soddisfacente per tutti".

"Ringraziamo Enel e Scuola Normale Superiore per la grande sensibilità e disponibilità dimostrata in questa occasione - sottolinea il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli - sabato sarà un giorno di festa per tutta la città e non era né giusto né accettabile penalizzare locali e pubblici esercizi, anche alla luce del minimo preavviso ricevuto. Adesso, anche il margine di preavviso è decisamente superiore e Enel ha concordato di anticipare la fine stessa dei lavori, impegnandosi a ripristinare l'erogazione il prima possibile".