Covid-19 e Santa Chiara: si riorganizzano gli accessi in ospedale

Saranno solo 4 i check-point Covid all'ospedale Santa Chiara, attraverso i quali filtrare gli accessi misurando la temperatura. La riduzione è stata decisa per ottimizzare le procedure di sorveglianza attiva ed evitare falle nei controlli con un numero eccessivo di postazioni. Saranno allestiti in prossimità dei varchi carrabili e pedonali già esistenti (via Bonanno, via Savi e via Roma), ma saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione stradale per evitare di appesantire il traffico veicolare sulla viabilità ordinaria, con i rallentamenti creati dalle procedure di controllo agli ingressi.

Pertanto il varco di via Savi, finora pedonale e carrabile solo in uscita, diventerà l’unico accesso all’ospedale per le auto private autorizzate. Ciò comporterà la soppressione dei parcheggi su entrambi i lati dell’omonima via, con la corsia di destra riservata alle auto in colonna dirette all’ospedale e quella di sinistra dedicata allo scorrimento degli altri veicoli.

La decisione è stata presa in collaborazione con il Comune di Pisa per alleggerire la pressione sul varco di via Bonanno, che sarà riservato solo ad ambulanze e mezzi sanitari (oltreché ai pedoni), usufruendo della corsia di emergenza. Gli altri 2 check-point Covid saranno installati in corrispondenza del secondo ingresso carrabile di via Bonanno, riservato ai mezzi di servizio e ai fornitori (oltreché ai pedoni) e su via Roma (Piazzale degli Spedalinghi), con varco solo pedonale.

Per realizzare questa riorganizzazione, a partire da lunedì 13 luglio, verrà istituito dalla polizia municipale il divieto di fermata su entrambi i lati di via Savi e sul primo tratto di via Nicola Pisano (fino alla intersezione con via Derna), dalle 7 fino alle 20 di mercoledi 15 luglio. E mercoledì 15 luglio, dalle 7 alle 20, scatterà su via Savi anche il divieto di circolazione (sarà comunque possibile uscire dall’ospedale utilizzando il varco di via Savi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto saranno presenti ausiliari al traffico per indirizzare gli automobilisti e verrà apposta la segnaletica 24 ore prima dell’inizio dei lavori, che prevedono lo spostamento degli stalli riservati ai portatori di handicap di via Nicola Pisano e la rimozione del parcometro e della segnaletica inerente la sosta a pagamento. Da giovedì 16 luglio sarà in vigore la nuova viabilità così modificata (fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe).