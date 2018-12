Fornacette: tornate le attrezzature fitness sulla ciclopista

Sono stati completati i lavori di manutenzione agli attrezzi nell'area fitness lungo la ciclopista del Canale Emissario a Fornacette. Dopo oltre quattro anni di intenso utilizzo, gli attrezzi ginnici hanno richiesto un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei componenti usurati.

Il periodo invernale è stato individuato come quello di minor frequentazione, per cui i macchinari sono stati smontati dalla ditta manutentrice, portati in officina e completamente revisionati. Da oggi, 21 dicembre, i cittadini li troveranno nuovamente posizionati nell'area riservata al fitness e potranno dar così libero sfogo alla loro voglia di attività ginnica.