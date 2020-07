Zona Pisana: dal 6 luglio riaprono ad accesso diretto gli sportelli front office Cup

Da lunedì 6 luglio, nei distretti sanitari della Zona Pisana riaprono ad accesso diretto gli sportelli di front office Cup per prenotare visite specialistiche, esami del sangue, esami di laboratorio. Sarà possibile anche la riscossione dei ticket ma solo tramite le carte abilitate (per rispettare le norme di contenimento del Covid-19). Lo comunica l'Azienda USL Toscana nord ovest, che mette in campo questa misura per rispondere alla notevole domanda di prestazioni che si sono registrate negli ultimi giorni.

Ecco di seguito le sedi e gli orari interessati.

Il distretto di via Garibaldi a Pisa sarà aperto il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì in orario 8-11

il distretto di via Cilea a Pisa il lunedì, il mercoledì e il giovedì in orario7:30-11

il distretto di via Pardi a Pisa il martedì e il venerdì in orario 7:30-11

il distretto di via Andò a Marina di Pisa il martedì in orario 13:30-17 e il giovedì e il sabato in orario 7:30-11

il distretto di San Giuliano Terme il lunedì, mercoledì e venerdì in orario 7:30-11

il distretto di Vecchiano il martedì, giovedì e sabato in orario 7:30-11

il distretto di Cascina dal lunedì al sabato in orario 7:30-11

il distretto di Calci il mercoledì in orario 7:30-11

il distretto di Vicopisano il sabato in orario 7:30-11

il distretto di Fauglia il giovedì in orario 7:30-11

il distretto di Crespina Lorenzana in orario 7:30-11.

Presso tali punti saranno erogati i seguenti servizi:

prenotazione visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e prelievi sangue

riscossione ticket solo tramite le carte abilitate (per rispettare le norme di contenimento del Covid-19)

altre pratiche amministrative

Per la prima scelta del medico o del pediatra di famiglia, per l'iscrizione al sistema sanitario nazionale, per il rilascio e l'attivazione della tessera sanitaria Team, per il rilascio dell'attestato esenzioni e fasce di reddito per ticket è comunque sempre attivo, e da privilegiare, il servizio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: amministrativopisa@uslnordovest.toscana.it; amministrativocascina@uslnordovest.toscana.it; amministrativovecchiano@uslnordovest.toscana.it.

Si ricorda inoltre che: i cittadini possono autonomamente effettuare su internet il cambio del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia e l’autocertificazione per esenzione e fasce di reddito attraverso il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/) e l'app Smart SST della Regione Toscana; per prenotare i prelievi del sangue è possibile chiamare il numero telefonico 050 954039 dal lunedì al venerdì in orario 8-12; non sono più attivi i precedenti numeri telefonici attivati per l'emergenza Covid-19.