Turismo, Terre di Pisa riprogramma le attività per il 2020

Si è tenuta nei giorni scorsi una videoconferenza dei sindaci dei comuni inseriti nel marchio Terre di Pisa e la Camera di Commercio di Pisa, per rimodulare e definire una nuova programmazione delle attività per il 2020 alla luce della difficile situazione creata dall'emergenza Covid-19.E' stato deciso di concentrare maggiormente l'attenzione alle attività 'social e media relation', in particolare al sito di destinazione turistica del brand, e allo stesso tempo è stata stabilita la formazione on line sulle risorse turistiche. E' stato anche incaricato il Centro Studi Turistici per la stesura del 'Destination management Plan' del progetto Terre di Pisa che dovrà necessariamente tenere conto della situazione attuale.

"Riteniamo indispensabile, in questa fase più che mai - dice l'assessore al Turismo Paolo Pesciatini - che il tema della promozione sia affrontato congiuntamente per mandare un messaggio univoco ed efficace e moltiplicare gli sforzi di tutti. In questo senso, stiamo rielaborando i prodotti turistici, in particolare outdoor e balneare, per prepararci nel migliore dei modi alla ripartenza". Pesciatini prosegue spiegando che "è ormai assodato che quest'anno il turismo sarà essenzialmente interno, italiano, di prossimità. Si tratterà di una domanda last minute, fortemente interessata alla sicurezza, dunque prudente, e probabilmente con pochi giorni a disposizione per le ferie. Tutte condizioni che vanno considerate e valutate attentamente dagli operatori per farsi trovare pronti quando, finalmente, sarà il momento di ripartire".

"Per fortuna - prosegue l'assessore - Pisa può offrire grandi spazi all'aperto, urbani e sul litorale, da cui godere le nostre bellezze e in grado di garantire il massimo della sicurezza. In centro come a Marina, Calambrone e Tirrenia, così come al parco di San Rossore". Pesciatini conclude rivolgendo un appello a tutta la popolazione pisana: "Ricominciate a fare i turisti nella nostra città, andare alla scoperta dei luoghi che non conosciamo, o abbiamo smesso di frequentare. Infine, dobbiamo tutti sforzarci di diventare consumatori a chilometro zero per aiutare il tessuto economico e commerciale locale che ha fortemente risentito di queste settimane di forzato isolamento. Sosteniamo, anche con i nostri acquisti, le imprese e le attività locali che sono l'anima della città. Dimostriamo di essere consumatori consapevoli e solidali".