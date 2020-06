Aeroporto: ripartono i voli Ryanair con 42 rotte

Ryanair oggi, 17 giugno, ha annunciato che riprenderà i collegamenti da e per l’aeroporto di Pisa, a partire dal 21 giugno, con il ripristino dei voli su Bari e Palermo, mentre quello su Catania verrà riattivato dal 23 giugno. Il numero di rotte e la loro frequenza verranno poi incrementati dal 1° luglio.

"Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti - scrive in una nota la compagnia low cost - la voglia di viaggiare si fa sempre più forte, come confermano i recenti dati di traffico sul nostro sito. L’Italia risulta essere tra le destinazioni più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani le destinazioni più popolari, oltre al Bel Paese, sono sicuramente Regno Unito, Irlanda, Scozia, Francia, Germania, Belgio, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Ungheria, Romania, Polonia, Marocco, Malta, Grecia, Portogallo e Spagna. La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Pisa verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti destinazioni europee".

I voli da e per l’aeroporto di Pisa include sia destinazioni nazionali (Palermo, Catania, Comiso, Trapani, Cagliari, Alghero, Lamezia Terme, Brindisi e Bari) sia destinazioni internazionali (Bruxelles-Charleroi, Londra-Stansted, Eindhoven, Ibiza, Madrid, Dublino, Barcellona-Girona, Valencia, Parigi-Beauvais, Malta, Budapest, Edinburgo, Göteborg, Lisbona, Manchester, Praga, Siviglia, Berlino, Billund, Bruxelles-National, Cefalonia, Midlands Orientali, Fez, Danzica, Leeds, Bucarest, Glasgow Prestwick, Marrakech, Rodi, Varsavia (Modlin), Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife).

"Il ritorno di Ryanair, nostro storico partner e principale vettore dell’aeroporto di Pisa - ha affermato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - è motivo di grande orgoglio e soddisfazione e rappresenterà uno straordinario acceleratore per favorire l’incremento del traffico aereo presso lo scalo di Pisa, che costituisce per la nostra società un asset strategico di fondamentale importanza. La ripresa di voli Ryanair comporterà significative ricadute in termini di indotto economico, occupazionale e, di conseguenza, sociale per il territorio e l’intera regione. La scelta di Ryanair di ripristinare 42 rotte testimonia sia l’appeal della Toscana sia il grande lavoro svolto in questi mesi da Toscana Aeroporti per rendere gli aeroporti dei luoghi 'covid safe' in grado di assicurare un viaggio sereno ai passeggeri grazie all’attivazione di un protocollo specifico di screening dei passeggeri".