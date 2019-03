Volterra: partiti i lavori per ripavimentare via della Pietraia

Riqualificazione al via per la via della Pietraia a Volterra. L’intervento vede la lastricatura con pietra panchina, il tradizionale materiale di cui è fatta la città. A seguire ci sarà la pedonalizzazione.

Ad annunciarlo è il sindaco Marco Buselli: "Grazie ad un accordo esistente con la Cassa di Risparmio di Volterra e legato ai nuovi volumi realizzati in zona, l'area sarebbe stata pavimentata e riqualificata. L'accordo però è stato assai migliorato e, grazie alla sensibilità della banca, Piazzetta dei Fornelli e la parte iniziale di via della Pietraia saranno finalmente lastricate in panchino, la nostra pietra locale. Il recupero dell'uso del panchino è strategico per ridare dignità a luoghi unici. Verranno riqualificate anche via Persio Flacco e via Ortotondo. L'architetto Bonsignori e i competenti settori comunali hanno seguito e continueranno a farlo in stretta collaborazione con la Cassa di Risparmio, come l'assessore alle opere Pubbliche massimo Fidi è in costante contatto con la CRV per la migliore riuscita dell'operazione e il recupero di quello che rappresenta uno degli affacci più belli della città".