Legambiente: riprende l'attività di recupero degli animali in difficoltà

Regione Toscana e Legambiente Pisa hanno sottoscritto una convenzione che permette all'associazione ambientalista di riprendere l'attività di soccorso della fauna selvatica in difficoltà (uccelli e piccoli mammiferi). L'attività era stata sospesa alcune settimane fa, dopo oltre quindici anni di lavoro, a seguito del passaggio di competenze tra Province e Regioni.

"Fino al mese di febbraio 2016 - aveva spiegato l'associazione - era attiva una convenzione tra Legambiente e la Provincia di Pisa che garantiva le risorse necessarie per coprire le spese di trasporto e cura al centro di recupero. Con il subentro della Regione Toscana l'attività ha subito successive proroghe sino a che, con la fine dell'anno 2017, ogni sostegno è venuto a mancare e i volontari di Legambiente e Lipu hanno proseguito l'impegno contando solo sulle proprie risorse di tempo e denaro. Un impegno alla lunga insostenibile". Ora la situazione è però tornata alla 'normalità'. La convenzione sottoscritta da Regione e Legambiente Pisa permetterà infatti di riprendere l'attività "in modo adeguato - scrive Legambiente Pisa in una nota - dopo che per alcuni mesi è stata sostenuta nei più modesti limiti del puro volontariato".

"La fauna selvatica - prosegue Legambiente Pisa - è patrimonio inalienabile dello Stato e costituisce un importante fattore di equilibrio egli ecosistemi naturali in cui sono immersi i centri abitati. La sua difesa e recupero è attribuita alle Regioni, che possono chiedere la collaborazione a soggetti in grado di svolgere questo compito. Per oltre15 anni i volontari di Legambiente Pisa hanno sostenuto questo impegno e sono ora lieti che si siano create le condizioni per riprenderlo".

Le norme regionali prevedono che chi trova un animale in difficoltà lo debba consegnare a strutture regionali, se adulti, o comunali, se pulcini o cuccioli. Per queste operazioni i cittadini possono rivolgersi a Legambiente Pisa telefonando al numero 3331764631 in orario 11-13 tutti i giorni e 15-17 da lunedì e venerdì. I volontari della associazione, dopo avere dato le prime istruzioni e prestato le prime cure, trasferiranno nel minor tempo possibile l'animale a Livorno, presso il CRUMA, il centro di recupero della LIPU, dove veterinari specializzati provvederanno alle cure del caso e alla eventuale rimessa in libertà.