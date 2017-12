Stazione: in via Mascagni biciclette e famiglie per riappropriarsi del territorio

Giornata di sole sabato 23 dicembre, con le famiglie e i bambini residenti della zona Stazione che si sono riappropriati di via Mascagni, con biciclette, musica, gelati e giochi. L’iniziativa è stata organizzata dal negozio di bici 'Smile & Ride' e da Confcommercio Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione della Polizia Municipale. "E’ bello vedere una strada riconquistata ad attività ludiche per bambini" ha dichiarato il sindaco Marco Filippeschi intervenuto all’iniziativa. "E' possibile cambiare in meglio anche un quartiere critico, come dimostra l’impegno dei gestori dell’attività Smile&Ride, che hanno avuto il coraggio di dar vita alla loro attività commerciale in questa zona. La fiducia nella possibilità di cambiamento deriva anche dal grande investimento in arrivo nella zona della Stazione con il progetto 'Binario 14', che cambierà il volto del quartiere. Insieme a tutto ciò, i controlli della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine, e le ordinanze emesse, contribuiscono al ripristino del rispetto delle regole e della legalità".

"Una bellissima iniziativa - ha affermato il presidente del Centro Storico di Confcommercio Pisa, Alessandro Trolese - che serve per rioccupare una zona della città degradata. Momenti come questi servono per riappropriarsi del quartiere, facendolo vivere dalle famiglie. Come Concommercio siamo disponibili a sostenere iniziative come queste". "Una dimostrazione - ha affermato il comandante della Polizia Municipale Michele Stefanelli - di come è possibile occupare spazi anche nel quartiere della Stazione con attività sane e positive che diano il senso della riappropriazione del quartiere da parte di chi ci vive e ci lavora. Con iniziative come queste, a cui abbiamo collaborato attivamente, vogliamo riaffermare la nostra azione come 'polizia di animazione' che mantiene uno sguardo di cura e attenzione per tutti i quartiere della città".