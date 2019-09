'L'amica geniale', ancora riprese in città: si gira sui lungarni e su Ponte di Mezzo

Proseguono anche questa settimana le riprese in città de 'L’amica geniale. Storia del nuovo cognome', la serie tv targata Rai che vedrà Pisa protagonista. Nella settimana scorsa sono state interessate le zone di piazza dei Cavalieri, Corso Italia e Lungarno Pacinotti.

Mentre nella giornata di oggi il programma dei lavori prevede riprese in interni, per la giornata di martedì 24 settembre sono previsti lavori in Lungarno Pacinotti e Ponte di Mezzo, pertanto sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvedimenti temporanei di viabilità su Lungarno Pacinotti con il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, eccetto veicoli della produzione, e chiusura al traffico veicolare, tratto da piazza Carrara a ponte di Mezzo dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00; e su Ponte di Mezzo con la chiusura temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di alcune scene cinematografiche. Sul Ponte di mezzo è prevista una giornata di riprese anche giovedì 26, con gli stessi orari e il traffico rallentato (con il metodo Stop&Go) sul Lungarno Pacinotti da via Curtatone a piazza Garibaldi, e su Lungarno Gambacorti da Ponte di Mezzo sino all'ufficio postale. Le date potrebbero subire variazioni a causa del maltempo o altri imprevisti.

La produzione della serie Tv rimarrà a Pisa fino al prossimo 12 ottobre. Alle riprese sono coinvolte centinaia di comparse, di queste moltissime sono pisane. La realizzazione delle riprese è stata possibile grazie anche alla collaborazione del Comune di Pisa e di Toscana Film Commission.

