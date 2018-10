Cinema, ciak si gira (di nuovo) in città: riprese in Comune per 'Il caso Collini'

Torna il cinema nella città della Torre. Dopo le riprese del film di Bollywood 'Amour' su Ponte di Mezzo, domani, martedì 16 ottobre, sarà Palazzo Gambacorti, con il suo atrio e alcune stanze, ad ospitare le scene di un altro film. Si tratta de 'Il caso Collini', basato sull’omonimo romanzo dell’autore tedesco Ferdinand von Schirach, ambientato nell’Italia del 1944. La trama si sviluppa intorno ad un singolare caso di omicidio, la cui vittima è un anziano e rispettabile signore tedesco.

La regia è affidata al giovane Marco Kreuzpaintner, reso celebre dalla pellicola Sommersturm del 2004, e sceneggiatore del film 'Lui è tornato', uscito nel 2015. Le riprese e l’allestimento dei vari set sono affidate a 'Viola Film S.r.l' di Roma, per conto della 'Constantin Film AG', una delle più grandi case di produzione cinematografiche tedesche. Le riprese, che sono in programma appunto domani, dalle 7 alle 19, si svolgono in collaborazione con Toscana Film Commission e il patrocinio del Comune di Pisa.

Per consentire lo svolgimento del lavoro da parte della produzione, saranno presenti alcune limitazioni alla sosta su Lungarno Gambacorti da Piazza XX Settembre a via Toselli.