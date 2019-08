Aeroporto 'Galilei': dopo il guasto torna in funzione il radar

Il radar principale dell'aeroporto di Pisa è nuovamente operativo e funzionante dalle 15.45 di ieri, 13 agosto, dopo l'intervento tecnico della ditta responsabile.

Il radar, gestito dall’Aeronautica Militare, era stato fermato dal personale tecnico della 46ª Brigata Aerea in via preventiva a seguito di una sospetta avaria, poi confermata dai tecnici.

Durante il periodo di stop necessario per l'intervento di ripristino, il personale controllore del traffico aereo dall’Aeronautica Militare si è adoperato per assicurare l'operatività dei voli commerciali e militari dello scalo pisano, nonostante le limitazioni dovute all’utilizzo di un sistema alternato, riducendo così al massimo i potenziali disagi. Ciò, in linea con le normative in vigore, al fine di garantire la massima sicurezza dei voli e dei passeggeri.