Il 'modellino' in legno della Cattedrale in mostra alle Officine Garibaldi

La riproduzione in legno della Cattedrale di Pisa in mostra alle Officine Garibaldi. Un'occasione per i cittadini pisani per osservare da vicino il 'modellino' del Duomo di Piazza dei Miracoli realizzato dal Maestro Gianfranco Pellegrini per lo spettacolo 'Busketo e il raggio di sole' messo in scena dall’Associazione 'Il gabbiano' per due repliche, che hanno visto il sold out in teatro: musica, danza, e scelte parole, hanno dato conto di alcuni momenti centrali della vicenda di Busketo, dalla partenza dalla sua nativa Aleppo, incoraggiato dall’illustre architetto Fares, suo padre, fino alla sua dipartita nell’abbraccio della donna amata e di altri affetti nostrani. 'Busketo e il raggio di sole’ è la storia del sogno di un giovane che voleva realizzare la chiesa più bella del creato, la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta.

Così per far apprezzare a tutti i cittadini la riproduzione del Duomo realizzata per lo spettacolo, Officine Garibaldi si è offerta di ospitarla per un periodo e di organizzare eventi, laboratori, momenti di studio a lei dedicati.

La presentazione avverrà giovedì 14 giugno alle ore 18,00 alle Officine Garibaldi, secondo questo programma:

Saluti di Alice Zucchini per Officine Garibaldi

Introduzione storica: prof.ssa Gabriella Garzella, presidente della Società Storica Pisana e deputato della Primaziale Pisana

Moderatrice: Mariachiara De Neri

Interventi di:

Dott.ssa Daniela Bertini, presidente e direttrice Artistica dell’Associazione Culturale 'Il gabbiano'

Antonio Gentilini, cantautore, ideatore dello spettacolo ‘Busketo e il raggio di sole’

Saranno presenti alcuni interpreti dello spettacolo in costume storico.

Un ringraziamento a Sergio Costanzo, autore del romanzo ‘Io Busketo’, Linee Infinite Edizioni, ispiratore dello spettacolo. Il libro è disponibile nelle Librerie di Pisa.