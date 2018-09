Cumulo di rifiuti al mercato di via Paparelli: ripulita la discarica abusiva

Dopo la denuncia della scorsa settimana è stata ripulita la discarica a cielo aperto che si trovava a due passi dal mercato Paparelli. A comunicare l'intervento è il presidente della Fiva Confcommercio Pisa, Franco Palermo. "Come associazione - afferma Palermo - ci siamo fatti carico di segnalare questo problema che aveva ormai superato ogni livello di guardia e di tollerabilità. Questa mattina abbiamo avuto la lieta sorpresa, con gli uomini del comune che hanno ripulito quest'area dai rifiuti".

Palermo ringrazia quindi "l'assessore all'Ambiente Filippo Bedini per aver accolto il nostro appello a nome e per conto di tutti gli operatori del mercato. L'auspicio di tutti noi è che quest'area, da troppo tempo abbandonata, sia sistemata una volta per tutte". La rete che divideva il terreno dal mercato "è stata divelta da tempo - aveva sottolineato lo stesso Palermo alcuni giorni fa - così per gli inquinatori seriali è un gioco da ragazzi sbarazzarsi in tutta tranquillità della spazzatura che nessuno viene a togliere". Il comune, per tentare di limitare il fenomeno, ha anche apposto nell'area delle transenne.