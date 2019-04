Inaugurata la nuova Piazza Vittorio Veneto a Perignano

E’ stata inaugurata questa mattina, venerdì 25 aprile, all’interno delle celebrazioni della Festa della Liberazione, la nuova Piazza Vittorio Veneto, centro della vita aggregativa di Perignano e dei suoi abitanti. Per un costo totale di 250mila euro la piazza è stata riqualificata ed ha visto la realizzazione in cemento architettonico della nuova pavimentazione che conferisce al luogo una nuova veste. Ad esaltarla il monumento ai Caduti, il cui restauro ha dato nuova luce al travertino e alle lapidi presenti ed ha portato alla sostituzione della vecchia siepe con nuove aiuole fiorite.

Fanno da cornice i nuovi marciapiedi, realizzati con la stessa tipologia di pavimentazione utilizzata a suo tempo per riqualificare quelli su via Gramsci, così dà dare continuità ed armonia al centro. "A breve - spiega l'amministrazione comunale - saranno installati cestini e panchine che rinnoveranno così anche l’arredo urbano della piazza e saranno posizionati sette punti luce. Sei alberi, come sei sono le contrade di Perignano, sono stati piantati in quella che è stata per molti anni la piazza del palio. Un omaggio e un invito dell’amministrazione comunale a tutte le Contrade, così come ai cittadini, a vivere a pieno questo spazio pubblico rinnovato e ad averne cura".

Ma oggetto di intervento sono e saranno anche le strade che circondano la piazza. E’ infatti stato adeguato e sistemato in conformità alla nuova disposizione della piazza l’impianto semaforico; è stato inserito un nuovo attraversamento pedonale semaforizzato e sono state sostituite tutte le luci dell’impianto con nuove lanterne a led. Inoltre è stata di recente asfaltata via Matteotti, interessata anche dal posizionamento della nuova illuminazione e dall’installazione di due attraversamenti pedonali rialzati. Altrettanti saranno installati su via Gramsci e saranno avviati i lavori per la messa in sicurezza idraulica di Via Brodolini.

"Con questo intervento - commenta il sindaco Mirko Terreni - siamo andati a consegnare a tutti gli abitanti di Perignano lo spazio pubblico per eccellenza, il principale luogo di incontro del paese, migliorato funzionalmente e profondamente rinnovato. Come Amministrazione non possiamo che esserne felici perché lo abbiamo fatto sulla base di un progetto condiviso con la comunità".

