Riqualificazione del campo Abetone: "Sarà pronto per la prossima stagione"

Prosegue il progetto del Comune di Pisa per la riqualificazione e la riapertura del campo sportivo Abetone. Nello scorse settimane sono finiti i lavori più impegnativi, quelli di messa in sicurezza con la rimozione dell'amianto che era presente sulle coperture, sostituito da pannelli con materiale isolante di poliuretano espanso.

Il materiale impiegato non contiene o rilascia componenti pericolosi, al contrario del vecchio risalente a diversi decenni fa. Alcune coperture esistenti relative ai locali tecnici od ai locali magazzino sono state recuperate con lavori di incapsulamento delle lastre in eternit, mediante l'applicazione di un prodotto specifico consolidante che ne impedisce il deterioramento.

"Adesso è il turno della seconda parte dei lavori - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli - intonaci, verifica degli impianti e interventi per omologare l'impianto alle richieste della Federazione. I lavori partiranno entro fine maggio. Seguirà entro l'estate un bando per assegnare la gestione per consentire l'utilizzo dell'impianto con la prossima stagione calcistica".