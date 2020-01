Riqualificazione a I Passi: da giovedì cambia la viabilità del quartiere

A seguito del progetto di riqualificazione del quartiere I Passi, dove sono in corso i cantieri per la realizzazione del Centro Sociale e della Sala multimediale ed è terminata la parte del progetto relativa alla riqualificazione di fognature, illuminazione, strade, marciapiedi, parcheggi, aree verdi, piazze e piste ciclabili, l’amministrazione comunale ha deciso, anche sulla base delle richieste presentate dai residenti della zona, di introdurre un cambio della viabilità all’interno del quartiere, funzionale all'opera di riqualificazione dell'area. La Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che istituisce nella zona la nuova viabilità e i nuovi provvedimenti al traffico e alla sosta. L’ordinanza entrerà in vigore al momento dell’installazione della segnaletica prevista, i cui lavori inizieranno giovedì 9 gennaio. A partire da oggi mercoledì, gli operai di Pisamo provvederanno ad apporre volantini ai portoni delle abitazioni e delle attività commerciali della zona per comunicare la nuova viabilità.

Le novità

In particolare, sarà istituito il senso unico di marcia: in via Vincenzo Cuoco, da via Belli a via De Sanctis (direzione nord-sud); in via Vincenzo Cuoco da via Giordani a via De Sanctis (direzione sud-nord); in via Francesco De Sanctis (da via Vincenzo Cuoco in direzione Largo Ippolito Nievo); in via Carlo Porta (dove sarà invertito il senso di marcia, che andrà quindi da via Vincenzo Cuoco a via XXIV Maggio in direzione ovest-est); in via Giuseppe Belli, dall’intersezione con via Largo Ippolito Nievo a via Vincenzo Cuoco; in via Largo Ippolito Nievo, in direzione sud-nord. Cambierà anche la viabilità nelle varie traverse di collegamento tra via P. Giordani e via Vincenzo Monti, che avranno tutte il senso unico di marcia in direzione sud-nord, eccetto quella di fronte al civ. 12, che sarà a senso unico in direzione nord-sud. Cambieranno di conseguenza gli obblighi di fermata tra le varie intersezioni e saranno modificati i passaggi ciclo-pedonali.