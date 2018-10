Volterra: una nuova vita per i parchi giochi della città

Riqualificazione in atto per La Pista a Volterra per garantire sempre più sicurezza per i frequentatori e divertimento per i più piccoli. E’ in corso infatti l’intervento per l’installazione di cinque telecamere che vigileranno contro vandalismi e inciviltà sempre più diffusa; altre tre telecamere vigileranno sull'area costituita dal parco giochi del Parco Fiumi, mentre due controlleranno il Parco di San Giusto. Quasi completati, invece, i lavori per i giochi alla Pista. Nei Borghi nel parco giochi manca solo la 'palestrina', per cui il Comune ha stanziato intanto mille euro. Stanziati anche 10mila euro con variazione di bilancio nell'ultimo Consiglio, che verranno utilizzati per interventi prioritari sulle aree giochi di Saline di Volterra, Villamagna e Colombaie, ma senza tralasciare le altre. Quasi completa anche la sostituzione dei giochi effettuata in Parco Fiumi.

"Grazie al gioco di squadra tra Fondazione e Comune di Volterra, i piccoli avranno giochi belli e sicuri - spiega il sindaco Marco Buselli - ma serve attenzione da parte dei genitori e dei nonni, affinché i vandalismi cessino. Le telecamere sono un aiuto importante, ma serve senso civico".