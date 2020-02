Cittadella Galileiana: al via la riqualificazione delle piazze d’ingresso degli ex Macelli

Cantiere in fase di allestimento stamani, lunedì 10 febbraio, per realizzare l’intervento di riqualificazione delle piazze d’ingresso alla Cittadella Galileiana. I lavori sono inseriti nel programma delle opere per la realizzazione, nell’area degli ex Macelli, dello Science Center. Il complesso si configura come un luogo di attrazione del turismo culturale e scientifico con la presenza nell’area, sistemata a parco, del Museo degli strumenti scientifici, del Museo degli strumenti per il calcolo, della Ludoteca Scientifica, oltre alla localizzazione di un incubatore di 14 imprese ad alto contenuto tecnologico, già presenti e funzionanti.

L’intervento di questo quarto lotto di completamento, riguarda la riqualificazione delle due piazze di ingresso all’area: il primo cantiere parte in Largo Spadoni, l’ingresso dalla parte di via Nicola Pisano, a seguire inizierà l’intervento all’entrata di via dei Macelli. In Largo Spadoni è previsto un intervento mirato a valorizzare l’ingresso al parco, trasformando quello che attualmente è un parcheggio in una piazzetta accogliente, dove sarà completamente rifatta la pavimentazione in pietra e cemento architettonico dell’area, saranno introdotti elementi di arredo, piantumazioni e un nuovo impianto di illuminazione.

"La riqualificazione delle piazze d’ingresso - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa - è finalizzata a rendere più fruibile e accogliente il parco della Cittadella Galileiana che ospiterà lo Science Center. Si tratta di lavori che contribuiranno a riqualificare il quartiere e la piazzetta esterna all’area, rendendo più decorosa tutta la zona. Con questo intervento si porta a compimento un’opera in cui sono stati investiti molti soldi dei cittadini, che potrà finalmente diventare uno spazio veramente recuperato, un luogo sempre più attrattivo e centrale per cittadini e turisti".

"Abbiamo istituito un tavolo di coordinamento con l’Università di Pisa - aggiunge l’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani - per arrivare ad una gestione unitaria dell’area, nell’ottica di una maggiore valorizzazione della Cittadella che diventerà, anche con la creazione del Museo dedicato a Galileo Galilei, un centro di attrazione della città con una doppia valenza: di giorno polo museale con ludoteca e musei, parco scientifico della città rivolto alle famiglie e ai bambini e di sera luogo di aggregazione per gli studenti, una 'villa cittadina' con bar e spazi in grado di ospitare eventi di qualità e spettacoli serali, in cui quindi delocalizzare parte della movida, da regolamentare nel rispetto degli orari e delle modalità di fruizione dell’area".

L’intervento in Largo Spadoni dovrebbe concludersi entro il mese di aprile. I lavori prevedono una riduzione dei parcheggi nello slargo, ma è allo studio un progetto per realizzare nuovi posti auto, in modo da compensare e aumentare quelli ridotti in Largo Spadoni, prevedendo l’utilizzo di nuove aree adiacenti e la razionalizzazione degli stalli attuali da posizionare in diagonale rispetto a quelli in linea. Successivamente a Largo Spadoni, per il secondo ingresso da via Macelli è progettata una pavimentazione in cemento architettonico, con il rifacimento degli intonaci delle murature del muro che circonda la piazza, la realizzazione di un nuovo sistema di controllo degli accessi e nuova illuminazione. L’intervento complessivo, diretto dall’architetto Roberto Pasqualetti, prevede un importo totale di circa 350 mila euro e sarà eseguito dal Consorzio Italiano costruzione manutenzione e servizi.