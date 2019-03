Piazza San Paolo a Ripa d'Arno: "A quando il completamento della riqualificazione?"

L'amministrazione comunale ha intenzione di completare i lavori di riqualificazione di Piazza San Paolo a Ripa d'Arno? E' la domanda che il Partito Democratico pisano rivolge all'esecutivo di palazzo Gambacorti. "E' passata una settimana dalla fine dei lavori alla chiesa - afferma il consigliere Dem Marco Biondi - che finalmente, dopo sette anni, viene riaperta e restituita alla città. Ma non è tutto rosa e fiori: infatti, oltre al restauro della chiesa, era previsto un progetto di riqualificazione della piazza, ma a quanto pare la nuova amministrazione pare averlo dimenticato".

Il progetto prevedeva tre lotti: "Il primo, già finanziato - prosegue Trapani - riguardava la creazione di uno spazio per bambini, un labirinto denominato 'Il giardino delle delizie' composto da siepi e giochi, i due rimanenti riguardavano invece la realizzazione della nuova pavimentazione in pietra e dell'illuminazione della piazza. Non capiamo per quale motivo un progetto come questo, di interesse per tutti i cittadini pisani, non sia una priorità per questa amministrazione. La Giunta non ha ancora pianificato la realizzazione dei successivi due lotti e non è dato sapere se ha intenzione di procedere al suo completamento".

Più nel dettaglio il progetto prevedeva "la sostituzione dell'asfalto attuale - prosegue Biondi - con delle pietre arenarie che già abbelliscono piazza dei Cavalieri e Corso Italia, il rifacimento dell'illuminazione e delle aree verdi rinnovate. Sia di fronte alla chiesa, sia alle spalle, dove c'è la cappella di Sant'Agata. Vi è la necessità di completare il progetto di riqualificazione dell'intera area, riconsegnando ai cittadini una delle piazze più belle di Pisa".

Sulla vicenda interviene anche un altro consigliere del Partito Democratico, Matteo Trapani: "La Giunta Conti non ha ancora presentato un piano di intervento e non ha inserito i lavori nel Piano delle opere pubbliche. Di certo non possono dirci che non hanno i mezzi per finanziare il progetto: la precedente amministrazione ha lasciato un bilancio comunale in positivo, con ben 20 milioni di euro d'avanzo utili anche alla realizzazione di piani come questo. Per non parlare poi dell'intero mondo delle associazioni pisane che ha attivamente partecipato al finanziamento del primo lotto e ora si ritrova di fronte ad una situazione stagnante".

"Abbiamo una piazza bellissima - conclude Trapani - un progetto dell'architetto Daole molto interessante ed inclusivo che ha preso il via al finire della scorsa amministrazione, e si decide di fare interventi su un piccolo spazio lasciando tutto il resto della piazza senza illuminazione, con un verde non curato ed una pavimentazione in uno stato critico. Questa amministrazione continua ad operare a spot senza avere l'ambizione di pensare ad una città in ogni suo dettaglio, inserendola in un progetto complessivo".