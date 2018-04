Riqualificazione zona stazione con 'Binario 14': via ai progetti definitivi

Procede il cronoprogramma per la realizzazione del progetto 'Binario 14', cioè la riqualificazione che ridisegnerà il volto del quartiere stazione di Pisa, con opere di collegamento, decoro e vivibilità per 43 milioni di euro.

Dopo la firma della convenzione, avvenuta a Roma lo scorso dicembre, mancava la ratifica dell'accordo da parte della Corte dei Conti. Il 9 aprile scorso la Presidenza del Consiglio dei Minisitri a fatto pervenire a Palazzo Gambacorti la comunicazione ufficiale della registrazione della convenzione, dando così il via al termine per la presentazione dei progetti definitivi. Il termine entro il quale il Comune dovrà presentare quanto dovuto, per poi passare alla progettazione esecutiva ed ai bandi di gara, è l'8 giugno.

"Inizia davvero il conto alla rovescia - ha commentato il sindaco Marco Filippeschi - per il progetto che cambia la zona Stazione e San Giusto, che porta il Parco verde di via Battisti e la passerella pedonale e ciclabile per il ponte sulla ferrovia fra Sant'Ermete e La Cella. Un'altra grande conquista, con finanziamenti nazionali portati a Pisa. Sono fatti, investimenti senza precedenti, che cambiano la nostra città. Non chiacchiere".