La nuova rotonda tra l'Aurelia e il Cep si rifà il look

Una quercia da sughero contornata da agapanto a fiore blu e pennisetum alopecuroides. Si rifà il look la nuova rotatoria sull’Aurelia, all’incrocio con via Fossa Ducaria. l tutto grazie alla collaborazione tra Comune di Pisa e Confcommercio Pisa, che l’ha adottata curandone l’abbellimento e la manutenzione. Oggi, venerdì 1 giugno, l'inaugurazione della sistemazione a verde

"Con questa inaugurazione - dichiara il vicesindaco con delega al Verde pubblico, Paolo Ghezzi - si rafforza ulteriormente il progetto di adozione degli spazi verdi in città. Pisa, ormai dodici anni fa, è stata una delle prime città italiane a dotarsi di un regolamento per le adozioni degli spazi verdi che ancora oggi consente ad associazioni e privati di contribuire al miglioramento della qualità urbana promuovendo la propria immagine. Sono diverse decine gli spazi verdi adottati in città e con questa riqualifica a verde, di cui ringrazio Confcommercio, rendiamo gradevole e di qualità un investimento importante dell’Amministrazione".

"Siamo molto soddisfatti come associazione dell'adozione di questa rotonda - commenta Federica Grassini, presidente di Confcommercio Pisa - realizzata con criteri estetici e finalizzata al miglioramento dell'arredo urbano della nostra città, lungo una via ad alta frequentazione. Migliorare e rendere più gradevole e accogliente Pisa è uno dei nostri punti cardine, consapevoli come siamo del fatto che in una città a vocazione turistica l'aspetto dell'arredo e del decoro urbano è assolutamente determinante".

La rotonda, che ha permesso l’eliminazione di due semafori, è la sesta realizzata nel tratto pisano dell’Aurelia negli ultimi anni, mentre sono già in programma e finanziate ulteriori due rotatorie all’incrocio con viale delle Cascine, per San Rossore, e all’ingresso della Darsena. L'allestimento della rotatoria è stato progettato dagli agronomi Michele Castellani, Alessandro Farnesi e Francesco Pitta ed è stato realizzato dalla ditta Tosco Garden di Luigi Ottaviani.