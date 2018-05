Fornacette: completato il risanamento del ponte sull'Emissario

Sono giunti al termine i lavori effettuati da Anas sul ponte sull'Emissario a Fornacette. "Le operazioni di manutenzione alla struttura in questione - spiega l'assessore ai lavori pubblici di Calcinaia Roberto Gonnelli - si sono concluse nella seconda settimana di maggio, nel pieno rispetto dei tempi previsti. Nell'arco di circa un mese è dunque stata compiuta un'opera di risanamento strutturale delle armature marginali dell'impalcato del Ponte. La ditta è intervenuta nelle parti più ammalorate della struttura, in particolare laddove erano rimasti residui degli ancoraggi del vecchio parapetto. L'operazione ha dunque permesso di eliminare le criticità maggiori, in attesa di un successivo intervento che interesserà l'infrastruttura in modo più complessivo, operazione che verrà pianificata e realizzata da Anas. In concomitanza con queste operazioni sono stati svolti i lavori di allaccio alla rete dell'acquedotto, evitando così di aprire un nuovo cantiere in un secondo momento, scongiurando così costi aggiuntivi e disagi per il traffico".

I lavori al ponte sul Canale Emissario hanno avuto un impatto minimo sulla circolazione. Gli operai, su richiesta dell'assessore alla viabilità Giuseppe Mannucci e della Polizia Municipale, hanno infatti operato in modo da ridurre al massimo i disagi per gli automobilisti. Su richiesta dell’amministrazione comunale, il senso unico alternato è stato mantenuto per i soli primi due giorni di cantiere, dopodiché l’intervento è proseguitolasciando libera il tratto di Via Tosco Romagnola interessato al regolare transito delle autovetture.