Rischio idrogeologico: allerta meteo gialla in provincia di Pisa

Ancora un'allerta meteo gialla per oggi in provincia di Pisa, per rischio idrogeologico. Oggi, martedì 19 novembre, il vento di scirocco soffierà ancora causando piogge sparse deboli o moderate, più frequenti sulla costa, nell'entroterra costiero e nelle zone appenniniche. In Arcipelago, in particolare, sono possibili isolati temporali. In serata i fenomeni andranno lentamente attenuandosi fino a cessare del tutto. il codice emesso dalla Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana è valido fino alla mezzanotte di oggi.